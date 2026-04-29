​​Справа “Мідас”: колишньому раднику Галущенка знову зменшили заставу, але він залишається під вартою

Слідство вважає, що ексрадник Галущенка Миронюк отримував кошти від іншого підозрюваного Дмитра Басова та передавав їх у бекофіс.

Ігор “Рокет” Миронюк
Фото: "Суспільне"

Сьогодні, 29 квітня, Вищий антикорсуд зменшив заставу одному із фігурантів операції “Мідас” Ігорю Миронюку під псевдонімом “Рокет” із 126 млн грн до 112 млн грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Він був радником ексміністра енергетики Германа Галущенка. Зокрема, ймовірно отримував кошти від іншого підозрюваного Дмитра Басова та передавав їх у бекофіс, який був розміщений на квартирі зрадника Деркача.

Раніше Миронюку знизили заставу із 126 до 100 млн грн, оскільки слідчий суддя визнав попередній розмір надмірним.

Прокурор оскаржив це рішення в апеляції, яка повернула 126 млн грн, вказуючи на те, що 100 млн грн не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку Миронюка.

Миронюк також може володіти активами за кордоном, які записані на його колишню дружину, зокрема компанією та квартирою в столиці Словаччини Братиславі.

Крім того, під час обшуків у Миронюка нібито знайшли 600 тисяч євро та 200 тисяч доларів готівки.

