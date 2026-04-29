У момент влучання ворожого безпілотника в салоні не було пасажирів, а водій встиг вийти.

Росіяни знову атакували дроном маршрутне таксі в Херсоні. В результаті постраждав перехожий.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"Орієнтовно о 10:30 російські військові вдарили з дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона", - йдеться в повідомленні.

У момент влучання ворожого безпілотника в салоні не було пасажирів, а водій встиг вийти з автобуса.

Водночас постраждав літній чоловік, який перебував поруч. Нині він у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.

Фото: Херсонська ОДА Росіяни атакували маршрутку

Раніше в березні росіяни також атакували дроном маршрутку в Херсоні. Повідомлялося про 10 постраждалих, серед яких 17-річний хлопець.

Росіяни регулярно атакують громадський і цивільний транспорт на Херсонщині, а також полюють на перехожих.