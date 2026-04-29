На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 3 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 867 людей, у тому числі 34 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 3 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 28 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Кіндратівці та Комишувасі. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 29 квітня.

Краматорський район. У Тетянівці Святогірської громади поранено людину. У Миколаївці зруйновано 1 багатоповерхівку, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 39 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт; в Оріхуватці поранено людину, зруйновано приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено підприємство і мікроавтобус. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівку, пошту і адмінбудівлю; у Комишувасі загинула людина. У Самійлівці Новодонецької громади пошкоджено будинок. У Кіндратівці Дружківської громади загинула людина.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

