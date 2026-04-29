29 квітня дрони атакували Пермський край. Губернатор Дмітрій Махонин визнав атаку на "промисловий майданчик" у Пермському муніципальному окрузі.

Працівників евакуювали, потерпілих немає. Судячи з кадрів у соцмережах, на міці удару спалахнула значна пожежа.

За інформацією OSINT-каналу Exilenova+, у Пермі під удар потрапила вузлова станція системи "Транснефть", якою нафту перекачують і розподіляють магістральними трубопроводами.

Фото: ASTRA Пожежа в Пермському краї

Також дрони атакували Орський НПЗ. Мер Артем Воробйов закликав людей не виходити на вулиці. Аеропорт призупинив рейси.

Фото: ASTRA Орськ

ASTRA пише, що "Орскнефтеоргсинтез" є одним з найбільших НПЗ Росії. Потужність переробки – близько 6 млн тон нафти на рік. НПЗ виробляє бензин, мазут, бітум, авіагас та інші типи нафтопродуктів.

НПЗ в Орську дрони вже атакували раніше.