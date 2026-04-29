За добу на фронті відбулося 189 боєзіткнень, майже 50 - на Покровському напрямку

Ворог також активний на Гуляйпільському і Костянтинівському напрямках.

Розпочалася 1526 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав 84 авіаційних удари, скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів-камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке, Новоолександрівка, Воздвижівська, Малокатеринівка та Оріхів Запорізької області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили одну ворожу атаку; окупанти здійснили 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдали шість авіаційних ударів, застосувавши 15 керованих авіабомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Стариця та в бік Графського, Охрімівки, Малої Вовчої, Червоної Зорі й Бочкового.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази атакував у районах населених пунктів Новоплатонівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та в бік населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському та Оріхівському напрямках минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах Олександрограда, Степового, Злагоди та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйпільського, Добропілля, Святопетрівки, Варварівки, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Зеленого та в бік Гіркого й Чарівного.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили три ворожі атаки у бік Антонівки та острова Круглик.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, п’ять районів зосередження та один інший важливий об’єкт окупантів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.