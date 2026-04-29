Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Окупанти атакували Харків безпілотниками: є влучання (доповнено)

Атаки зафіксовані в Немишлянському та Основ'янському районах Харкова.

Фото: espreso.tv

Ввечері, 28 квітня, росіяни атакували Харків бойовими дронами. Влучання зафіксували в двох районах міста.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Немишлянському районі окупанти вдарили безпілотником у проїжджу частину. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Ще один удар дроном зафіксовано в Основ'янському районі Харкова. Як заявив мер Ігор Терехов, постраждав об'єкт інфраструктури.

На місці спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих не надходило.

Станом на 00:24 29 квітня, зафіксоване ще одне влучання у Слобідському районі. В багатоквартирних будинках, що розташовані поряд з місцем прильоту, вибиті вікна. Наразі без постраждалих. 

Внаслідок влучання у Немишлянському районі є одна постраждала людина.

У Немишлянському районі, внаслідок влучання ворожого дрону у дерево, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

