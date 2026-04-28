Зеленський: Росія планує подальші наступальні операції

Україна поінформує партнерів і про опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також - спроби більшого втягування Білорусі у війну. 

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка

Про це він повідомив у Telegram.

"Маємо конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Сили оборони забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів - уже близько 60% від загальних втрат. 

Незважаючи на це, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії. 

"Відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що поінформує партнерів і про подальше опрацювання в Москві планів щодо операцій проти країн НАТО, а також - спроби більшого втягування Білорусі в реалізацію російських завдань.

