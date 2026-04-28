До суду передали справу заступника міністра освіти Росії щодо мілітаризації українських дітей

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо заступника міністра науки та вищої освіти Росії Андрія Омельчука.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Омельчука вважають одним із головних організаторів ліквідації української системи освіти на тимчасово окупованих територіях. Російському посадовцю інкримінують співучасть у зміні меж державного кордону України, яке фактично супроводжувалося насильницьким переведенням шкіл і вишів на російські стандарти.

За даними слідства, під кураторством Омельчука відбувалася примусова перереєстрація навчальних закладів і повне витіснення української мови, історії та культури. На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини освіту перетворили на інструмент ідеологічної обробки, зазначив Кравченко.

«Через так звані «перевиховні» табори, воєнізовані рухи «Юнармія», «Рух перших», «Воїн» дітей залучають до ідеологічної обробки, навчають поводженню зі зброєю та змушують присягати на вірність державі-агресору. Це не про освіту. Це про підготовку до війни. За планами РФ, до 2030 року кількість учасників таких рухів має зростати на 250 тисяч щороку – зокрема за рахунок 1,6 млн дітей, які перебувають в окупації. Частину з них прямо готують до служби у збройних силах РФ», - повідомив Генпрокурор.

Він додав, що правоохоронці кваліфікують такі дії як воєнні злочини. Наразі ювенальні прокурори повідомили про підозру 18 учасникам організованої групи, які впроваджували ці процеси. Загалом у справах щодо знищення української ідентичності та мілітаризації дітей фігурують 30 підозрюваних, двоє з яких уже отримали судові вироки, додав Кравченко.