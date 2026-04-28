Міноборони: випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції не мають стати системними

Міноборони України заявило, що випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними.

Зазначається, що Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання.

“Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що головком генерал Сирський наказав командувачам угруповань і корпусів до 20 травня перевірити забезпечення бійців на лінії зіткнення.

Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки.