У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
​Службовий пес митників винюхав 4 млн грн готівки в речах жительки Закарпаття, яка прямувала до Словаччини

Фото: Державна митна служба

Жителька Закарпаття при перетині кордону на пункті пропуску із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке" намагалась перевезти 4 млн грн валюти, проте її викрив службовий пес.

Про це повідомила Державна митна служба

"Коли службовий пес Балу обнюхав її багаж і дав спрацювання, жінка занервувала та зізналася, що переміщує валюту у розмірі $100 тис. Готівку знайшли у наплічнику серед особистих речей громадянки. Необхідних підтверджуючих документів для законного переміщення валютних цінностей через кордон вона не надала", – йдеться в повідомленні. 

За даним фактом складено протокол за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу. Еквівалент 10 тис. євро – $11,7 тис. жінці повернули, а решту незадекларованої валюти, що за курсом НБУ становить майже 4 млн грн, вилучено до винесення рішення.

Санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволені 10 тис. євро.

Фото: Державна митна служба

Раніше у митниці також повідомили, що за січень-березень 2026 року кінологічні команди виявили 265 випадків незаконного переміщення через кордон заборонених речовин та предметів, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 81,5% більше порівняно з 2024 роком.

Найбільша кількість порушень пов’язана з незаконним переміщенням наркотичних засобів – 110 випадків, найменша – з переміщенням банкнот, таких було зафіксовано всього три.

Читайте також
