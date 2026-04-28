​Службовий пес митників винюхав 4 млн грн готівки в речах жительки Закарпаття, яка прямувала до Словаччини

Жителька Закарпаття при перетині кордону на пункті пропуску із Словаччиною "Ужгород – Вишнє Нємецьке" намагалась перевезти 4 млн грн валюти, проте її викрив службовий пес.

Про це повідомила Державна митна служба.

"Коли службовий пес Балу обнюхав її багаж і дав спрацювання, жінка занервувала та зізналася, що переміщує валюту у розмірі $100 тис. Готівку знайшли у наплічнику серед особистих речей громадянки. Необхідних підтверджуючих документів для законного переміщення валютних цінностей через кордон вона не надала", – йдеться в повідомленні.

За даним фактом складено протокол за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу. Еквівалент 10 тис. євро – $11,7 тис. жінці повернули, а решту незадекларованої валюти, що за курсом НБУ становить майже 4 млн грн, вилучено до винесення рішення.

Санкція даної статті передбачає штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволені 10 тис. євро.

Фото: Державна митна служба

Раніше у митниці також повідомили, що за січень-березень 2026 року кінологічні команди виявили 265 випадків незаконного переміщення через кордон заборонених речовин та предметів, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 81,5% більше порівняно з 2024 роком.

Найбільша кількість порушень пов’язана з незаконним переміщенням наркотичних засобів – 110 випадків, найменша – з переміщенням банкнот, таких було зафіксовано всього три.