ЦПД: РФ поширює фейкове відео з табличкою “Вам брешуть” під час виступу Зеленського

Росія поширює сфальсифіковане відео, на якому перекладачка жестової мови під час трансляції заяви президента України Володимира Зеленського в ефірі телеканалу “Київ24” нібито демонструє табличку з написом “Вам брешуть”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Насправді це відео є фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту та відеомонтажу.

Російська пропаганда використала реальний запис ефіру телеканалу, проте повністю підробила рухи перекладачки та додала табличку, чого не було в оригінальному записі. Телеканал офіційно спростував цей вкид.

У ЦПД зазанчають, що цей фейк є частиною системної кампанії ворога з дискредитації вищого керівництва України.

Використовуючи технологію діпфейку, держава-агресор намагається штучно створити ілюзію “внутрішнього спротиву”, щоб дестабілізувати українське суспільство.