Антикорсуд підтвердив вирок екссудді Окружного адмінсуду Києва у справі про хабар

Апеляційна палата Антикорупційного суду залишила сьогодні без змін вирок колишній судді Окружного адміністративного суду Києва.

Про це йдеться у пресрелізі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Колегія суддів підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін обвинувальний вирок ВАКС від 11 червня 2025 року колишній судді Олені Власенковій.

Її викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі.

Суд першої інстанції визнав суддю винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Їй призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади строком три роки з конфіскацією всього належного їй майна.

Апеляційна палата Антикорсуду залишила це рішення без змін. На виконання рішення суду особу взято під варту в залі суду.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Верховного Суду.