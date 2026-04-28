Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Антикорсуд підтвердив вирок екссудді Окружного адмінсуду Києва у справі про хабар

Її викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі.

Фото: З відкритих джерел

Апеляційна палата Антикорупційного суду залишила сьогодні без змін вирок колишній судді Окружного адміністративного суду Києва.

Про це йдеться у пресрелізі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Колегія суддів підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін обвинувальний вирок ВАКС від 11 червня 2025 року колишній судді Олені Власенковій.

Суд першої інстанції визнав суддю винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 

Їй призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади строком три роки з конфіскацією всього належного їй майна.

Апеляційна палата Антикорсуду залишила це рішення без змін. На виконання рішення суду особу взято під варту в залі суду. 

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Верховного Суду.

Читайте також
