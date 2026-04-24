Суддя апеляційного господарського суду отримав підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні

НАБУ і САП повідомили судді одного з апеляційних господарських судів про підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, протягом 2020–2023 років підозрюваний придбав квартиру та паркомісце в елітному районі Львова.

Вартість нерухомості, яку суддя оформив на тещу, становила 16,7 млн грн. Водночас офіційні доходи судді з урахуванням витрат та заощаджень не дозволяли її придбання.

Крім того, суддя приховав факт проживання в орендованій квартирі, не зазначивши цього у своїх щорічних деклараціях за 2022–2023 роки.

Справу кваліфіковано за статтями про незаконне збагачення та внесення неправдивих даних до декларації (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України).