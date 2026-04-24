Одесит отримав 15 років тюрми за роботу на Росію

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна зрадникові з Одеси, який допомагав росіянам готувати удари по місту.

Про це ідеться на сайті СБУ.

Спецслужба затримала зловмисника ще у листопаді 2022 року, і перешкодила йому передати зібрані розвідувальні дані російському куратору. Як встановило слідство, зрадник фіксував місця дислокації Сил оборони за допомогою прихованого відеореєстратора у своїй автівці.

Засудженим виявився місцевий безробітний, якого російські спецслужби завербували через його активність у прокремлівських телеграм-каналах. Окупанти планували використати отриману інформацію для наведення ракет і дронів на військові об’єкти. Сам зрадник сподівався отримати високу посаду в окупаційній адміністрації, якщо росіянам вдасться захопити Одесу.

Під час обшуку правоохоронці вилучили відеореєстратор, карти пам’яті і мобільний телефон із доказами листування з росіянами. На основі зібраних матеріалів суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.