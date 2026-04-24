Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаСуспільствоВійна

Одесит отримав 15 років тюрми за роботу на Росію

Зрадник сподівався отримати високу посаду в окупаційній адміністрації, якщо росіянам вдасться захопити місто.

Одесит отримав 15 років тюрми за роботу на Росію
наручники
Фото: СС0 Public Domain

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна зрадникові з Одеси, який допомагав росіянам готувати удари по місту. 

Про це ідеться на сайті СБУ.

Спецслужба затримала зловмисника ще у листопаді 2022 року, і перешкодила йому передати зібрані розвідувальні дані російському куратору. Як встановило слідство, зрадник фіксував місця дислокації Сил оборони за допомогою прихованого відеореєстратора у своїй автівці.

Засудженим виявився місцевий безробітний, якого російські спецслужби завербували через його активність у прокремлівських телеграм-каналах. Окупанти планували використати отриману інформацію для наведення ракет і дронів на військові об’єкти. Сам зрадник сподівався отримати високу посаду в окупаційній адміністрації, якщо росіянам вдасться захопити Одесу.

Під час обшуку правоохоронці вилучили відеореєстратор, карти пам’яті і мобільний телефон із доказами листування з росіянами. На основі зібраних матеріалів суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 

Читайте також
