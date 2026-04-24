Шмигаль: Росія продовжує ядерний шантаж та загрожує безпеці європейського континенту

Під час виставки "Чорнобиль: 40 років потому. Історія, що зобов’язує", міністр енергетики Денис Шмигаль наголосив, що РФ продовжує ядерний шантає України та Європи, завдає ударів по об’єктах в зоні відчуження, а також критичній інфраструктурі.
Про це Денис Шмигаль написав у Телеграмі.
"Чорнобиль став важким, але важливим уроком для світу. Україна зробила висновки з цієї трагедії, однак росія продовжує демонструвати повне ігнорування цих уроків, здійснюючи ядерний шантаж і загрожуючи безпеці європейського континенту: окупація Запорізької АЕС, атаки на об’єкти в зоні відчуження, а також системні удари по критичній інфраструктурі. Це — свідчення свідомої політики ядерного терору", — наголошує Шмигаль.
Під час відкриття міністр звернувся до ліквідаторів аварії та подякував їм за подвиг. Подякував працівникам Чорнобильської зони відчуження, профільним службам та всім, хто долучився до організації виставки.
"Відзначив внесок Національного банку України у збереження пам’яті про трагедію Чорнобиля — зокрема, випуск пам’ятної монети до 40-х роковин. Мав честь отримати її перший екземпляр.
Світ має пам’ятати уроки Чорнобиля. І робити все, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися. Світло обов’язково переможе темряву", — додає Денис Шмигаль.