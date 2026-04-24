Російські окупанти майже 30 разів атакували Дніпропетровщину, є пошкодження

Пошкоджені будинки, соціальна інфраструктура та цивільні авто.

Упродовж дня 24 квітня російські окупанти майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені магазини, інфраструктура, багатоквартирні й приватні будинки.

У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджений приватний будинок та авто.

На щастя, обійшлося без постраждалих.