Російські окупанти майже 30 разів атакували Дніпропетровщину, є пошкодження

Упродовж дня 24 квітня російські окупанти майже 30 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені магазини, інфраструктура, багатоквартирні й приватні будинки.
У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджений приватний будинок та авто.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
- У ніч на 23 квітня росіяни завдали удару по Дніпру з використанням безпілотників. Близько десятка БПЛА заходили на місто з південного напрямку. Кількість потерпілих зросла до 13.