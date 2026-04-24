Лубінець: військових, яких вдалось обміняти, Росія неодноразово залучала до пропаганди

Перемовини, щодо звільнених сьогодні українських полонених тривали дуже довго, складність полягала в тому, що вони перебували на території Чечні.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Лубінець заявив що спроби перемовин щодо саме цих військових були неодноразово, проте росіяни зривали та відтягували перемовини.

"Я думаю, що це було пов'язано з тим , що їх неодноразово залучали до російської пропаганди, з хлопцями знімали ролики, що, нібито, вони просяться додому, Росія хоче їх повернути, а Україна відмовляється", - йдеться в повідомленні.

Омбудсман також прокоментував провадження, які відкрила Росія проти військових. За його словами, РФ масово відкривають провадження проти полонених українців, таким чином вони затягують перемовні процеси.

"Добре, що хлопців не було засуджено, бо тоді було б важко їх повертати", - додав Дмитро Лубінець.

"Українська перемовна команда продовжує працювати і, я сподіваюсь, що ми зможемо побачити позитивні результати", - заявив Лубінець.