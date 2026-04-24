Окупанти замінюють дорогі дрони на дешеві «Молнії», аби виснажити український захист

Росіяни змінюють тактику на фронті: вони почали масово переходити з дорогих ударних безпілотників на значно дешевші аналоги під назвою «Молнія».

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, окупанти використовують ці дрони у ближній зоні бойових дій, намагаючись не лише завдати шкоди, а й виснажити екіпажі українських зенітних дронів великою кількістю цілей.

Фахівець виділив кілька технічних особливостей нових ворожих БпЛА, які мають враховувати розробники систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зокрема, відеозв'язок на «Молніях» працює завдяки дуже потужним передавачам на 5–10 Вт та спрямованим антенам. Для протидії цим безпілотникам Україні потрібно якнайшвидше наситити фронт спеціальними засобами придушення відеосигналу.

Ще однією проблемою є складність виявлення частот, на яких працюють пульти управління «Молній».

«У нас багато РЕБ для придушення каналів управління «Молніями», але треба додавати засоби виявлення частот пультів. Наразі тиснути перебором — це утопія. Дуже багато варіантів частот», - зауважив Безкрестнов.

Радник міністра додав, що росіяни знають, що кожен РЕБ має ліміт по ширині придушення і намагаються це використати проти українських військових.

«А ще більшим потоком «Молнії» ворог намагається перенавантажити наші екіпажі зенітних дронів», - зазначив Безкрестнов.