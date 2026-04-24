Армія РФ атакувала рятувальників у Запорізькій області

Російські війська атакували пожежну частину у приіронтовому населеному пункті Запорізької області.

Про це повідомляє ДСНС України.

"24 квітня ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області", – ідеться у повідомленні. Внаслідок удару пошкоджена пожежна техніка та будівля підрозділу. Особовий склад перебував в укритті, тож рятувальники не постраждали.

Російські війська дроном атакували підрозділ Державної служби із надзвичайних ситуацій у Сумській області.