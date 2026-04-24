ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії двом українським полоненим присудили по 18 років колонії

Російський суд збільшив термін ув’язнення для ще одного українського військовополоненого.

У Росії двом українським полоненим присудили по 18 років колонії
Південний окружний військовий суд РФ засудив двоох українських військовополонених до 18 років колонії суворого режиму. Ще одному військовополоненому російський суд збільшив термін ув’язнення.

Про це повідомляє "Медиазона".

Йдеться про 25-річного навідника артилерійського взводу Віталія Слободенюка та 24-річного водія гаубичного дивізіону Богдана Голованова.

За версією російського слідства, обидва військові нібито брали участь у "терористичному угрупованні" та проходили "навчання тероризму". У Росії стверджують, що вони приєдналися до полку "Азов" у 2021 році, а у 2022-му потрапили в полон.

Крім того, російська прокуратура повідомила про збільшення терміну ув’язнення для ще одного українського військовополоненого — Руслана Колодяжного.

Раніше, у 2023 році, Колодяжного засудили до 26 років колонії суворого режиму за звинуваченням у нібито вбивстві цивільних у Маріуполі. 

Тепер термін покарання збільшили до 29 років, додавши нові обвинувачення за "терористичними" статтями, пов’язаними з його службою в "Азові".

  • Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в Росії виніс вирок трьом українцям, які потрапили в полон під час оборони заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 
  • Серед засуджених 54-річний Сергій Близнюк, якого засудили до 18 років позбавлення волі, 36-річний Геннадій Бибочкін, засуджений до 19 років суворого режиму, Володимиру Реві присудили 5,5 років колонії.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies