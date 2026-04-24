Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Бійці "Азову" зустрілись з принцом Гаррі та подарували йому символічний подарунок

У бригаді подякували герцогу за постійну допомогу українським бійцям.

Фото: 12-та бригада спецпризначення "Азов"

Бійці "Азову" зустрілися з принцом Гаррі під час його візиту до України. Герцогу та його дружині подарували прикрасу Love is care. 

Про це повідомила 12-та бригада спеціального призначення «Азов»

"На знак вдячності за підтримку України герцогу та герцогині Сассекським вручили символічний подарунок від імені АЗОВ. Супровід — прикраси , що в перекладі: «Любов це турбота»", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці подякували принцу за постійну підтримку українських захисників.

"Герцог та герцогиня Сассекські послідовно залишаються голосом України у світі та підтримують українських військових", - розповіли в "Азові".

Йдеться, зокрема, про допомогу реабілітаційному центру Superhumans Center та міжнародні змагання Invictus Games — де українські ветерани, зокрема й азовці, беруть участь.

Прикрасу виготовлено українським брендом в колаборації з "Азовом".

  • 23 квітня принц Гаррі приїхав до України із неоголошеним візитом, щоб нагадати світу про війну Росії проти України на тлі зміщення міжнародної уваги до Близького Сходу. Він прибув потягом на київський вокзал із Польщі. 
