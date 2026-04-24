Бійці "Азову" зустрілись з принцом Гаррі та подарували йому символічний подарунок

У бригаді подякували герцогу за постійну допомогу українським бійцям.

Бійці "Азову" зустрілися з принцом Гаррі під час його візиту до України. Герцогу та його дружині подарували прикрасу Love is care.

Про це повідомила 12-та бригада спеціального призначення «Азов».

"На знак вдячності за підтримку України герцогу та герцогині Сассекським вручили символічний подарунок від імені АЗОВ. Супровід — прикраси , що в перекладі: «Любов це турбота»", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці подякували принцу за постійну підтримку українських захисників.

"Герцог та герцогиня Сассекські послідовно залишаються голосом України у світі та підтримують українських військових", - розповіли в "Азові".

Йдеться, зокрема, про допомогу реабілітаційному центру Superhumans Center та міжнародні змагання Invictus Games — де українські ветерани, зокрема й азовці, беруть участь.

Прикрасу виготовлено українським брендом в колаборації з "Азовом".