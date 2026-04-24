На фронті збільшилась кількість боїв: від початку цієї доби зафіксовано понад 200 атак

Оперативна інформація станом на 22:00 24.04.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби 24 квітня на фронті відбулося 204 бойові зіткнення. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3649 дронів–камікадзе та здійснив 1776 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох КАБ, здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 16 з них – із РСЗВ. Здійснив шість штурмових дій.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Зибиного, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку ворог атакував вісім разів, у районі Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Радьківки, Глушківки, Новоплатонівки. Одна з штурмових дій іще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 штурмів окупантів, в бік населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки, Дробишеве, Діброва та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в бік Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового. Одна з атак триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 23 рази штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка, Торецьке та Степанівка. Чотири атаки тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 54 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 59 окупантів та 28 – поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки противника. Також ушкоджено пункт управління БпЛА ворога, 92 укриття, вісім одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 118 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах населених пунктів Олександроград та у бік Калинівського, Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів у районах Добропілля, Цвіткове, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Зелене, Святопетрівка. Одна атака триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в бік в Приморського та в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник проводив три штурмові дії в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.