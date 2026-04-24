Суспільство / Війна

Трегубов: росіяни відновили спроби потрапити до Куп'янська через газові труби

Також триваються активні бойові дії на лівому березі Осколу.

Фото: EPA/UPG

Російські війська відновили спроби прориву до Куп'янська на Харківщині з північного напрямку через Голубівку. Ворог відновив тактику пересування газовими трубами.

Про це повідомив речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Суспільного.

"Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби. Там досі залишаються труби, через які з великими втратами, але тим не менш, росіяни намагаються пролізти", — сказав Трегубов.

Крім того, на лівому березі річки Оскіл російські війська активізували атаки вздовж усієї лінії фронту. Найбільш інтенсивні бойові дії, за словами речника, відбуваються у напрямку Ківшарівка.

Трегубов спростував заяви російської сторони про нібито просування у районі Куп'янськ-Вузловий: "Вони брешуть, що вже у Куп’янську-Вузловому, але вони собі забагато лестять", — наголосив він.

