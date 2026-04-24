«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Суспільство / Війна

Росія досі утримує в полоні працівника Чорнобильської АЕС

Також полонені п’ятеро нацгвардійців, що охороняли станцію.

Росія досі утримує в полоні працівника Чорнобильської АЕС
Чорнобильська АЕС
Фото: Енергоатом

Один із працівників Чорнобильської АЕС все ще у полоні в Росії.

Про це повідомив генеральний директор ДСП «Чорнобильська АЕС» Сергій Тараканов, передає «Укрінформ».

Також полоненими є п'ятеро нацгвардійців, котрі охороняли станцію.

«У полоні залишається один працівник ЧАЕС. Його захопили не на території станції, а у Славутичі. І п'ять нацгвардійців залишаються у полоні», - сказав Тараканов.

  • Російські окупанти зайшли в Чорнобильську зону з перших днів війни. Вони розмістилися разом з озброєнням і боєприпасами просто біля ЧАЕС, що становило особливу аварійну небезпеку. При цьому вони вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратні метри дерев біля АЕС, які прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року. Окупанти зайшли туди без захисних костюмів і здійняли там хмари радіоактивного пилу.
  • 30 березня 2022 року стало відомо, що в білоруський центр радіаційної медицини прибувають автобуси з російськими військовими.
  • 31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції, а також взяли в полон українських нацгвардійців.
  • У лютому 2024-го повідомляли, що в полоні росіян досі залишаються 103 бійці Нацгвардії.
﻿
Читайте також
