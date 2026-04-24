Росія досі утримує в полоні працівника Чорнобильської АЕС

Один із працівників Чорнобильської АЕС все ще у полоні в Росії.
Про це повідомив генеральний директор ДСП «Чорнобильська АЕС» Сергій Тараканов, передає «Укрінформ».
Також полоненими є п'ятеро нацгвардійців, котрі охороняли станцію.
«У полоні залишається один працівник ЧАЕС. Його захопили не на території станції, а у Славутичі. І п'ять нацгвардійців залишаються у полоні», - сказав Тараканов.
- Російські окупанти зайшли в Чорнобильську зону з перших днів війни. Вони розмістилися разом з озброєнням і боєприпасами просто біля ЧАЕС, що становило особливу аварійну небезпеку. При цьому вони вирішили окопатися в так званому Рудому лісі – понад 202 квадратні метри дерев біля АЕС, які прийняли на себе велику дозу радіації після катастрофи 1986 року. Окупанти зайшли туди без захисних костюмів і здійняли там хмари радіоактивного пилу.
- 30 березня 2022 року стало відомо, що в білоруський центр радіаційної медицини прибувають автобуси з російськими військовими.
- 31 березня окупанти покинули ЧАЕС, підписавши "Акт приёма и передачи охраны" станції, а також взяли в полон українських нацгвардійців.
- У лютому 2024-го повідомляли, що в полоні росіян досі залишаються 103 бійці Нацгвардії.