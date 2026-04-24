Росія досі утримує в полоні працівника Чорнобильської АЕС

Один із працівників Чорнобильської АЕС все ще у полоні в Росії.

Про це повідомив генеральний директор ДСП «Чорнобильська АЕС» Сергій Тараканов, передає «Укрінформ».

Також полоненими є п'ятеро нацгвардійців, котрі охороняли станцію.

«У полоні залишається один працівник ЧАЕС. Його захопили не на території станції, а у Славутичі. І п'ять нацгвардійців залишаються у полоні», - сказав Тараканов.