У полоні росіян досі лишаються 103 захисники ЧАЕС

Щодо українських полонених застосовують фізичне та психологічне насильство, а також їм забороняють листування з рідними.

В полоні росіян досі залишаються 103 бійця Нацгвардії, які охороняли Чорнобильську АЕС. Окупанти захопили їх під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Про це розповіла дружина одного з полонених на ЧАЕС військовослужбовців Наталія Кушнарьова, повідомляє Укрінформ.

"20 березня 2022 року під час ротації співробітників ЧАЕС було звільнено з полону 10 військовослужбовців – 9 жінок та 1 чоловік. На сьогодні завдяки неймовірним зусиллям нашої країни додому повернулися 75 військовослужбовців, але 103 військовослужбовці-оборонці ЧАЕС досі залишаються у російському полоні", - сказала Наталія Кушнарьова під час пресконференції у понеділок у Відні у будівлі української місії при ОБСЄ.

Вона наголосила, що оборонці ЧАЕС виконали усі міжнародні зобов’язання щодо забезпечення радіаційної безпеки та не вели бойових дій на території станції, щоб "уникнути повторення 1986 року". У перший же день ЧАЕС, із порушеннями міжнародного права, була окупована військами РФ.

Українські військові понад місяць утримувалися безпосередньо на території ЧАЕС, отримавши "семимісячну норму опромінювання". Ще під час перебування на станції в українських військових стало погіршуватися здоров’я. Згодом їх перевезли на кілька днів до Білорусі, а потім до Брянської області РФ, в СІЗО №2, де утримували в нелюдських умовах. Також до них постійно застосовували фізичне та психологічне насильство.

Водночас РФ три місяці не відповідала на запити та стверджувала, що у неї немає захоплених військових з ЧАЕС.

"Лише 30 червня 2022 року ми отримали підтвердження через МКЧХ про те, що наші рідні знаходяться у полоні РФ. Підтвердження відбулося просто передаванням списків міністерством оборони Росії до Червоного Хреста. МКЧХ наших рідних не бачив", - заявила Кушнарьова .

Дружина іншого полоненого захисника ЧАЕС, Наталія Гончар, наголосила, що у Росії застосовується постійне побиття та катування українських полонених. Зокрема, військовополонених, які мають націоналістичні татуювання на тілі, "росіяни змушують стирати ці татуювання камінням або розжареною гарячою чашкою". Часто практикується використання собак для залякування військовополонених на допитах.

"Мають місце жорсткі допити з погрозою вбивства. Також наших військовополонених позбавляють повноцінного сну – їх підіймають вночі по кілька разів і примушують стояти на ногах. Хлопці дуже схуднули, їжі дуже мало і вона погана, вода лише технічна", - додал Гончар.

Росіяни також у порушення Женевської конвенції забороняють листування військовополонених з рідними.

"За весь час протягом двох років ми отримали лише одного листа – чотири слова російською мовою. Ми їм писали листи в Росію, але усі звільнені хлопці сказали, що жодного разу не отримували листи від рідних. Наші рідні повністю ізольовані від усього світу, вони не знають про нас нічого і що відбувається", - додала дружина полоненого захисника ЧАЕС.