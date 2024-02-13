Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували вісім громад Сумщини

Під час обстрілів у області пролунав 331 вибух.

Росіяни атакували вісім громад Сумщини
Наслідки російського обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 13 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 331 вибух.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з мінометів та СПГ, а також атакували її безпілотниками.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Білопільську громаду армія РФ обстріляла з міномету, АГС, танку та БМП.

По Хотінській та Краснопільській громадам окупанти били з мінометів та артилерії.

Також з мінометів російська армія била по Шалигинській, Середино-Будській та Миропільській громадам, а по Юнаківській росіяни вдарили з артилерії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies