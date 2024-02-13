Росіяни атакували вісім громад Сумщини

Під час обстрілів у області пролунав 331 вибух.

Сьогодні, 13 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 331 вибух.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з мінометів та СПГ, а також атакували її безпілотниками.

Білопільську громаду армія РФ обстріляла з міномету, АГС, танку та БМП.

По Хотінській та Краснопільській громадам окупанти били з мінометів та артилерії.

Також з мінометів російська армія била по Шалигинській, Середино-Будській та Миропільській громадам, а по Юнаківській росіяни вдарили з артилерії.