​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
ГоловнаПолітика

Єрмак обговорив із радником президента ПАР підготовку до саміту миру

Також сторони обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та ПАР.

Єрмак обговорив із радником президента ПАР підготовку до саміту миру
Андрій Єрмак
Фото: скрин відео

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався телефоном із радником президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Розмова відбулась у продовження телефонної розмови Володимира Зеленського із південноафриканським колегою, яка відбулася вчора.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

“Для нас дуже важлива участь Південно-Африканської Республіки в саміті миру. Україна надзвичайно цінує налагоджений постійний діалог із ПАР та вдячна за активну комунікацію”, – наголосив Єрмак.

Також сторони обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та ПАР.

  • Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочої поїздки до Південно-Африканської Республіки зустрівся у Преторії із міністеркою міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор. 
  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies