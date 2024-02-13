Єрмак обговорив із радником президента ПАР підготовку до саміту миру

Також сторони обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та ПАР.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався телефоном із радником президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Розмова відбулась у продовження телефонної розмови Володимира Зеленського із південноафриканським колегою, яка відбулася вчора.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

“Для нас дуже важлива участь Південно-Африканської Республіки в саміті миру. Україна надзвичайно цінує налагоджений постійний діалог із ПАР та вдячна за активну комунікацію”, – наголосив Єрмак.

Також сторони обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та ПАР.