Єрмак обговорив із радником президента ПАР підготовку до саміту миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався телефоном із радником президента ПАР з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.
Розмова відбулась у продовження телефонної розмови Володимира Зеленського із південноафриканським колегою, яка відбулася вчора.
Співрозмовники обговорили підготовку до саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.
“Для нас дуже важлива участь Південно-Африканської Республіки в саміті миру. Україна надзвичайно цінує налагоджений постійний діалог із ПАР та вдячна за активну комунікацію”, – наголосив Єрмак.
Також сторони обговорили контакти на найвищому рівні між Україною та ПАР.
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- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.