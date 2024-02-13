Уряду правих в Нідерландах не буде: коаліційні перемовини зірвалися

Коаліціада в Нідерландах набирає нових обертів: "Партія свободи" ультраправого політика Ґерта Вілдерса, яка здобула перемогу на парламентських виборах, втратила потенційного партнера.

Як повідомляє Deutsche Welle, партія "Новий соціальний контракт" оголосила про вихід з коаліційних перемовин через "непримиренні розбіжності" у поглядах з політичною силою Вілдерса. Не допомогло навіть відкликання головним кандидатом на пост прем'єра деяких вкрай суперечливих законопроєктів – на кшталт закриття усіх мечетей в Нідерландах чи заборони Корану.

Цей крок значно ускладнив формування більшості в новообраному парламенті, адже тепер ультраправим доведеться домовлятися з центристами чинного прем'єра Марка Рютте та партією BBB, яка підтримує фермерські протести. Якщо домовитися не вдасться, не виключено проведення повторних виборів.