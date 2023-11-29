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Нідерландський Вілдерс не виключає формування уряду меншості під його керівництвом

Політику потрібно буде працювати принаймні з двома більш помірними партіями, щоб забезпечити коаліцію.

Нідерландський Вілдерс не виключає формування уряду меншості під його керівництвом
Фото: EPA/UPG

Нідерландський політик Герт Вілдерс у середу заявив, що не виключає формування уряду меншості з ним як прем’єр-міністром, пише Reuters.

Його Партія свободи (PVV) перемогла на виборах минулого тижня.

У розмові з журналістами після своєї першої зустрічі з новим “скаутом” Рональдом Пластерком, призначеним для проведення початкової фази, як очікується, тривалих коаліційних переговорів, Вілдерс заявив, що він буде “сильним, але розумним” у дискусіях з потенційними партнерами.

Можливість створення кабінету меншості виникла невдовзі, коли консервативна Народна партія за свободу і демократію (VVD) теперішнього прем’єр-міністра Марка Рютте, яка розділяє багато антиміграційних позицій Вілдерса, заявила, що до уряду під керівництвом Вілдерса не приєднається, але не виключає його підтримки ззовні.

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Вілдерсу, чия партія набрала близько 24% голосів, потрібно буде працювати принаймні з двома більш помірними партіями, щоб сформувати коаліцію.

Сам політик надає перевагу співпраці з VVD, правоцентристською партією “Новий суспільний договір” (NSC) і консервативним Рухом фермерів-громадян (BBB), які разом отримають тверду більшість в обох палатах парламенту.

Лідер NSC Пітер Омцігт зі свого боку вважає, що працювати з Вілдерсом буде важко, враховуючи, що частина позицій PVV порушує конституційні гарантії Нідерландів щодо свободи віросповідання. Водночас Вілдерс переконує, що готовий піти на компроміс у деяких моментах.

Нагадаємо, початок формування коаліції “Партією свободи” розпочався зі скандалу. Вілдерс призначив сенатора Гома ван Стрієна своїм “скаутом”, який мав координувати коаліційні перемовини. Однак він пішов у відставку через звинувачення в шахрайстві ще до того, як розпочав роботу.

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