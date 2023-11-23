У Нідерландах уряд формує ультраправа партія Вілдерса. Популіст виступає проти допомоги Україні

Перемога Партії свободи на виборах матиме широкі наслідки як у країні, так і у всій Європі.

У Нідерландах ультраправий популіст, очільник Партії Свободи (PVV) Ґерт Вілдерс, який виступає проти ЄС, почне шукати партнерів для коаліції після масштабної перемоги на виборах, пише Reuters.

Видання зазначає, що ця перемога матиме широкі наслідки як у країні, так і у всій Європі.

Прихильник євроскептичного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, критично налаштований проти ісламу, Вілдерс пообіцяв припинити всю імміграцію, скоротити голландські платежі до Європейського Союзу та заблокувати вступ до євроблоку будь-яких нових членів, включно з Україною.

Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити надавати Україні військову допомогу, оскільки, за його словами, країна сама потребує зброї, щоб мати можливість захистити себе. “Нам доведеться знайти способи виправдати надії наших виборців та повернути голландцям позицію №1”, − сказав політик.

“Перевершивши всі прогнози, його Партія свободи (PVV) отримала 37 місць зі 150, значно випередивши 25 місць лейбористів/зелених і 24 консервативної Народної партії за свободу та демократію (VVD) Марка Рютте − прем’єр-міністра, який йде у відставку”, − йдеться у матеріалі.

“Епоха Рютте закінчилася правопопулістським бунтом, який струснув (Гаагу) до основи”, − написала голландська правоцентристська щоденна газета NRC.

Коаліція Партії свободи і партії NSC центристського законодавця Пітера Омтзігта разом матиме 81 місце, що робить цей союз найочевиднішою комбінацією. Водночас для її формування потрібно будуть місяці непростих переговорів. Жодна з партій, з якими Вілдерс міг би сформувати уряд, не розділяє його антиєвропейських ідей.

“Я впевнений, що ми зможемо досягнути згоди. Ми хочемо керувати і... ми будемо керувати”, − сказав він у своїй переможній промові ввечері в середу.

Перемога Вілдерса є попереджувальним ударом для головних партій у всій Європі напередодні виборів до Європейського парламенту в червні наступного року. На них ключовими будуть , ймовірно, будуть ті ж питання, що й на виборах у Нідерландах: імміграція, вартість життя та зміна клімату.

Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер, визнав, що нідерландські вибори продемонстрували “страхи, що виникають в Європі” з приводу імміграції та економіки.

Звісно, вибори у Польщі минулого місяця, на яких перемогла група проєвропейських партій проти націоналістичної партії “Право і справедливість” (ПіС), показують, що не всі країни регіону “рухаються у правому напрямку”.

Але заступник прем'єр-міністра Італії та лідер ультраправої Ліги Маттео Сальвіні заявив, що голосування в Нідерландах показало, що “нова Європа можлива”. Минулого року Італія сформувала найправіший уряд із часів Другої світової війни після перемоги на виборах Джорджі Мелоні.

Перемога Вілдерса сталася через два місяці після повернення до влади такого ж антиєвропейського популіста Роберта Фіцо у Словаччині, який пообіцяв припинити військову допомогу Україні та скоротити імміграцію.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Нідерланди направлять додатковий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд євро. Кошти спрямують на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь та реконструкцію країни.