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Біля Ніагарського водоспаду вибухнув автомобіль, загинули люди, - ЗМІ

Крім того, один прикордонник отримав поранення.

Біля Ніагарського водоспаду вибухнув автомобіль, загинули люди, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 22 листопада, на Райдужному мосту, що сполучає США та Канаду біля Ніагарського водоспаду, вибухнув автомобіль. Через це закрили всі чотири пункти пропуску між західним Нью-Йорком і Канадою.

Про це повідомляє Reuters.

Двоє людей, які перебували в автомобілі, загинули внаслідок вибуху. Крім того, один прикордонник отримав поранення.

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Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, автомобіль на швидкості виїхав на площу мосту, проїхав крізь огорожу, що відокремлювала смуги для в’їзду та виїзду, і попрямував до смуг для огляду, де вибухнув.

Для розслідування інциденту була мобілізована Об’єднана оперативна група ФБР з боротьби з тероризмом. Через вибух були посилені заходи безпеки в аеропортах і на залізницях регіону.

Нагадаємо, у жовтні у Франції готувались до терактів на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС. Там оголосили "стан надзвичайної готовності до нападу".

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