Біля Ніагарського водоспаду вибухнув автомобіль, загинули люди, - ЗМІ

Крім того, один прикордонник отримав поранення.

Сьогодні, 22 листопада, на Райдужному мосту, що сполучає США та Канаду біля Ніагарського водоспаду, вибухнув автомобіль. Через це закрили всі чотири пункти пропуску між західним Нью-Йорком і Канадою.

Про це повідомляє Reuters.

Двоє людей, які перебували в автомобілі, загинули внаслідок вибуху. Крім того, один прикордонник отримав поранення.

Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, автомобіль на швидкості виїхав на площу мосту, проїхав крізь огорожу, що відокремлювала смуги для в’їзду та виїзду, і попрямував до смуг для огляду, де вибухнув.

Для розслідування інциденту була мобілізована Об’єднана оперативна група ФБР з боротьби з тероризмом. Через вибух були посилені заходи безпеки в аеропортах і на залізницях регіону.

Нагадаємо, у жовтні у Франції готувались до терактів на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС. Там оголосили "стан надзвичайної готовності до нападу".