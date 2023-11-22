Біля Ніагарського водоспаду вибухнув автомобіль, загинули люди, - ЗМІ

Сьогодні, 22 листопада, на Райдужному мосту, що сполучає США та Канаду біля Ніагарського водоспаду, вибухнув автомобіль. Через це закрили всі чотири пункти пропуску між західним Нью-Йорком і Канадою.
Про це повідомляє Reuters.
Двоє людей, які перебували в автомобілі, загинули внаслідок вибуху. Крім того, один прикордонник отримав поранення.
Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, автомобіль на швидкості виїхав на площу мосту, проїхав крізь огорожу, що відокремлювала смуги для в’їзду та виїзду, і попрямував до смуг для огляду, де вибухнув.
Для розслідування інциденту була мобілізована Об’єднана оперативна група ФБР з боротьби з тероризмом. Через вибух були посилені заходи безпеки в аеропортах і на залізницях регіону.
Нагадаємо, у жовтні у Франції готувались до терактів на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС. Там оголосили "стан надзвичайної готовності до нападу".