Уряд Швейцарії пропонує ухвалити закон про заборону ХАМАСу

На засіданні 22 листопада уряд Швейцарії вирішив запропонувати парламенту закон, який забороняє ХАМАС у країні.

Про це йдеться на швейцарському урядовому порталі.

Уряд доручив департаментам юстиції та поліції, а також оборони підготувати відповідний законопроєкт. Федеральна рада була також поінформована про перевірку фінансових потоків швейцарських неприбуткових організацій у межах програми співробітництва в регіоні. Порушень не виявили.

Водночас 11 партнерських неприбуткових організацій пройшли поглиблену перевірку. За її підсумками контракти з трьома палестинськими НПО розірвуть.

Нагадаємо, невдовзі після атаки ХАМАСу на Ізраїль Швейцарія визнала організацію терористичною. Тоді ж уряд доручив департаменту закордонних справ вивчити юридичні варіанти заборони ХАМАСу.

Європейський парламент у жовтні ухвалив резолюцію, у якій підкреслюється необхідність "ліквідації терористичної організації ХАМАС".