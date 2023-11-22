Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
ГоловнаСвіт

Уряд Швейцарії пропонує ухвалити закон про заборону ХАМАСу

Департаменти юстиції та оборони мають підготувати відповідний законопроєкт.

Уряд Швейцарії пропонує ухвалити закон про заборону ХАМАСу
Фото: EPA/UPG

На засіданні 22 листопада уряд Швейцарії вирішив запропонувати парламенту закон, який забороняє ХАМАС у країні. 

Про це йдеться на швейцарському урядовому порталі.

Уряд доручив департаментам юстиції та поліції, а також оборони підготувати відповідний законопроєкт. Федеральна рада була також поінформована про перевірку фінансових потоків швейцарських неприбуткових організацій у межах програми співробітництва в регіоні. Порушень не виявили.

Водночас 11 партнерських неприбуткових організацій пройшли поглиблену перевірку. За її підсумками контракти з трьома палестинськими НПО розірвуть. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, невдовзі після атаки ХАМАСу на Ізраїль Швейцарія визнала організацію терористичною. Тоді ж уряд доручив департаменту закордонних справ вивчити юридичні варіанти заборони ХАМАСу.

Європейський парламент у жовтні ухвалив резолюцію, у якій підкреслюється необхідність "ліквідації терористичної організації ХАМАС". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies