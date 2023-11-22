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Війна на Близькому Сході була великим бажання Росії, – Зеленський

Війна між Ізраїлем та ХАМАС є викликом для всього світу і має негативний вплив на Україну. 

Війна на Близькому Сході була великим бажання Росії, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Війна на Близькому Сході негативно впливає на Україну. Це також виклик для всього світу, сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Fox News.

Україна намагається допомогти усім, чим може. Ескалація на Близькому Сході була дуже великим бажанням РФ, вважає він.

"Я знаю, що це справді було великим бажання Росії – зробити те, що вони зробили на Близькому Сході, і за допомогою Ірану – її партнера", – сказав український президент. 

Нагадаємо, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня світова спільнота отримала потребу надавати збройну допомогу не лише українцям, а й ізраїльтянам. У Конгресі США почалися суперечки через те, чи варто давати України нову допомогу разом із Ізраїлем (на чому наполягають адміністрація Джо Байдена і демократи) або ж спершу надати лише Ізраїлю (на чому наполягає частина республіканців).

Президент Зеленський визнав, що зміщення акценту на війну Ізраїлю та ХАМАС уповільнило поставки артилерійських снарядів до Києва.

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