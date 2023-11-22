Сили оборони утримують позиції на плацдармах на лівому березі Дніпра, – речник Генштабу

Захисники також ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку і штурмові дії – на Бахмутському.

Сили оборони утримують позиції на плацдармах на лівому березі Дніпра Херсонської області, продовжують завдавати вогневого ураження окупантам.

Південніше Бахмута захисники продовжують штурмові дії, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки та східніше Південного Донецької області, де Сили оборони відбили п'ять атак противника", – сказав він.

На Мелітопольському напрямку оборонці продовжують наступальну операцію. Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного і Кам'янського Запорізької області.

"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворог значних втрат", – повідомив Ковальов.

Росіяни безуспішно провели штурмові дії в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєвєрного і Первомайського, де захисники відбили 13 атак противника", – сказав Ковальов.

На Мар'їнському напрямку росіяни безуспішно штурмували в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де захисники відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Старомайорського.

На Куп'янському напрямку росіяни штурмували в районах Синьківки та східніше Петропавлівки, де захисники відбили три атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сіверська Донецької області, успіху не мав.

Протягом доби було 48 бойових зіткнень.

Нагадаємо, 17 листопада Морська Піхота повідомила, що разом із іншими Силами оборони закріпилася на деяких плацдармах на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. Захисники провели сплановану операцію, метою якої є відсунути росіян так, аби убезпечити цивільних від постійних обстрілів.

Після того, як рік тому захисники звільнили від росіян правий берег, ті щоденно обстрілюють звільненні території, цілячи по будинках і цивільній інфраструктурі.