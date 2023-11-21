Головне за вівторок, 21 листопада: ракетний удар по Одещині, 10 тисяч загиблих цивільних за даними ООН

Тактична авіація росіян удень і ввечері 21 листопада завдала ракетних ударів по Одещині, повідомляють Сили оборони півдня України.

Ворог застосував ракети типу Х-31П. За інформацією військових, протирадіолокаційні ракети окупанти спрямовують для того, аби спробувати виявити та знищити системи протиповітряної оборони. Є влучання.

"На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали", - зазначили військові.

Сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада призначила новим головою Фонду державного майна Віталія Коваля.

“За” - 279 голосів.

Нагадаємо, до вересня ФДМ очолював Рустем Умєров, якого призначили на посаду глави Міністерства оборони.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 33 бойових зіткнення.

Ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 листопада – в нашій новині.

З моменту повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну 24 лютого 2022 року зафіксовано щонайменше 10 000 випадків загибелі цивільних осіб, понад 560 з яких становили діти, а також більше 18 500 випадків поранення цивільних осіб.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

15 листопада цього року в результаті потрапляння ракети в чотириповерховий житловий будинок у м. Селидове Донецької області на підконтрольній Україні території загинули чотири цивільні особи, збільшивши загальну кількість загиблих цивільних до понад 10 000 осіб. Згадані вище загиблі включають сім'ю, яка була вимушена переселитись ще на початку війни, та 85-річну жінку.

«Десять тисяч загиблих цивільних осіб – це похмура віха для України, – зазначила Даніель Белль, голова Моніторингової місії. – Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити».

ММПЛУ заявила, що цифра 10 000 відображає кількість випадків загибелі цивільних осіб, верифікованих шляхом застосування її власної методології, та попередила, що справжня цифра може бути значно вищою, оскільки перевірка таких даних є складною та займає певний час.

Докладніше – в новині.

Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це він сказав журналістам після переговорів з президентами обох держав у Києві. За словами Мішеля, шлях України і Молдови до вступу в Євросоюз був однією з тем переговорів з Володимиром Зеленським і Маєю Санду.

Мішель наголосив, що зараз мова йде не про сам вступ, а про початок тривалого процесу, який "сповнений вимог і часом приносить розчарування". Також очільник Євроради нагадав, що країнам потрібно буде виконати чимало завдань, зокрема, у питанні верховенства права, але перший крок має бути зроблений саме зараз.

"Я зроблю все, щоби переконати 27 колег (лідерів держав-членів ЄС), що нам потрібне позитивне рішення у грудні", – заявив Мішель.

За допомогою яких аргументів президент Європейської ради переконуватиме учасників саміту ЄС у грудні – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!