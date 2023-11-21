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Верховна Рада призначила новим головою Фонду державного майна Віталія Коваля

Віталій Коваль до цього очолював Рівненську ОВА.

Верховна Рада призначила новим головою Фонду державного майна Віталія Коваля
Віталій Коваль
Фото: Facebook/Віталій Коваль

Сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада призначила новим головою Фонду державного майна Віталя Коваля.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“За” - 279 голосів. 

Нагадаємо, до вересня ФДМ очолював Рустем Умєров, якого призначили на посаду глави Міністерства оборони.

Віталій Коваль став головою Рівненської ОВА у 2019 році. У 2020-му партія "Слуга народу" висунула його кандидатом на пост міського голови Рівного. Однак перемогу здобув представник "Європейської солідарності" Олександр Третяк. До речі, нині Третяка усунули з цієї посади за корупційне правопорушення.

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