До Києва прибув голова Євроради Шарль Мішель

Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

Сьогодні, 21 листопада, до Києва прибув голова Європейської ради Шарль Мішель.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

“Добре бути знову в Києві – серед друзів”, – написав Шарль Мішель.

Good to be back in Kyiv – among friends. pic.twitter.com/w9cAQzqYyo — Charles Michel (@CharlesMichel) November 21, 2023

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи. У цей день до країни завітали різні західні політики та дипломати, зокрема, президентка Молдови Мая Санду, а також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Вчора Україну відвідав голова Пентагону та оголосив про новий пакет військової допомоги.