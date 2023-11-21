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До Києва прибув голова Євроради Шарль Мішель

Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

До Києва прибув голова Євроради Шарль Мішель
Фото: Twitter/Charles Michel

Сьогодні, 21 листопада, до Києва прибув голова Європейської ради Шарль Мішель.

Про це він повідомив у соцмережі Х. 

“Добре бути знову в Києві – серед друзів”, – написав Шарль Мішель.

 

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи. У цей день до країни завітали різні західні політики та дипломати, зокрема, президентка Молдови Мая Санду, а також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Вчора Україну відвідав голова Пентагону та оголосив про новий пакет військової допомоги. 

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