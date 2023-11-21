До Києва прибув голова Євроради Шарль Мішель

Сьогодні, 21 листопада, до Києва прибув голова Європейської ради Шарль Мішель.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
“Добре бути знову в Києві – серед друзів”, – написав Шарль Мішель.
Good to be back in Kyiv – among friends. pic.twitter.com/w9cAQzqYyo— Charles Michel (@CharlesMichel) November 21, 2023
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи. У цей день до країни завітали різні західні політики та дипломати, зокрема, президентка Молдови Мая Санду, а також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Вчора Україну відвідав голова Пентагону та оголосив про новий пакет військової допомоги.