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Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку

Також у відставку відправили його заступника. 

Кабмін звільнив голову Державної служби спецзв'язку
Фото: Пресслужба КСУ

Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Також у відставку відправили його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Про кадрові зміни повідомив у Telegram представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Причина звільнення не пояснювалася, але згодом НАБУ повідомило про підозру голови служби і його заступника у заволодінні 62 млн гривень. 

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на Маковського Дмитра Васильовича", – йдеться у повідомленні Мельничука.

Щиголь очолював служби з 2020 року. До того з 2008 проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України.

НАБУ стверджує, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

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