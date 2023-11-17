Глава Європейської ради Шарль Мішель відвідає Київ наступного тижня, – Politico

На початку наступного тижня до Києва прибуде Глава Європейської Ради Шарль Мішель. Візит відбудеться напередодні обговорень країн-членів Євросоюзу щодо вступу України до ЄС, – пише Politico.

За інформацією видання, візит Мішеля відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, на якому лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії почати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Крім того, Глава ЄР відвідає Україну вшанувати пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року.

Протести відбулися після рішення екс-президента України Віктора Януковича вийти з угоди про політичну та економічну асоціацію з ЄС. Росія назвала повстання "державним переворотом", спровокованим Заходом, і використала його, щоб виправдати свої військові дії в Україні в 2014 році.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, рекомендація Єврокомісії має ключове значення для ухвалення лідерами ЄС у грудні цього року політичного рішення про початок переговорів з Україною.