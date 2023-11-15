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Рустем Умєров обговорив з послом США заплановані реформи в оборонному секторі

Також мова йшла про плани двосторонньої співпраці.

Рустем Умєров обговорив з послом США заплановані реформи в оборонному секторі

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із надзвичайним і повноважним послом США Бріджит Брінк нові реформи в оборонному секторі та плани двосторонньої співпраці між Україною та США. Про це глава Міноборони повідомив у мережі Facebook.

"Радий зустрітися з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк. Проінформував Посла про поточні та заплановані реформи в оборонному секторі, зокрема запуск прозорих процедур закупівель та локалізацію оборонного виробництва", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Умєров та Брінк детально обговорили плани двосторонньої співпраці і напрями та шляхи подальшої допомоги США для України.

Рустем Умєров звернувся до міністрів оборони країн ЄС із закликом прискорити надання допомоги Україні.

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