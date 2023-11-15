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Зеленський та Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки

Також президент України розраховує, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів. 

Зеленський та Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 15 листопада, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та висловив вдячність за її особисті зусилля та сильні кроки Італії на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба українського президента. 

“Італія демонструє потужне лідерство, і я розраховую на те, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів”, - заявив Зеленський.

Він зазначив, що сторони скоординували спільні зусилля й домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7.

 

Також Зеленський та Мелоні обговорили оборонну співпрацю та необхідність прискорення ухвалення 12-го пакету санкцій ЄС щодо Росії. 

Глава держави подякував Італії за підтримання формули миру та запросив прем’єр-міністра Мелоні взяти участь у другому саміті “Зерно з України”.

Нагадаємо, на початку листопада Кіпр долучився до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Це вже 30-та країна, що підтримала документ, ухвалений у Вільнюсі.

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