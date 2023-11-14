Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко закликав президента України підписати закон щодо спрощення процедури списання майна у ЗСУ. Цей документ ухвалили 302 голосами "за" ще в жовтні, але замість нього міністерство оборони вирішило самостійно змінити порядок списання.

Костенко у дописі в Facebook сказав, що напрацьовані міністерством зміни в порядку списання на ділі не спростили, а ще більше ускладнили процедуру. Стало більше погоджень із правоохоронцями, а перелік документів, необхідний для списання одиниці майна, збільшився ще на 22 види.

"5 жовтня ВРУ було прийнято за основу і в цілому зареєстрований мною проект закону щодо спрощення процедур списання майна у ЗСУ №10039, який вже давно очікують у військах. Від моменту реєстрації законопроекту до голосування в залі пройшло близько двох тижнів. Парламент свою роботу виконав відповідально і дуже швидко. Згодом Президент, Міноборони і Мінцифри відзвітували, що вони самостійно прийняли відповідні рішення та розробили свої нормативні акти, які спрощують процедуру списання військового майна. І це попри те, що в Офіс Президента було направлено на підпис вже проголосований ВРУ законопроект", – написав Костенко.

За його словами, до нього масово звертаються командири і офіцери з питаннями: чому все вийшло навпаки, і чому не підписують прийнятий Закон, який все спрощує.

Костенко закликав Володимира Зеленського підписати законопроєкт або реалізувати його положення на рівні підзаконних актів процедури, які в ньому закладені.

5 жовтня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про внесення змін до статті 4 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" щодо спрощення процедури списання військового майна. Він дозволяв командиру військової частини за поданням комісії списувати закріплене за військовою частиною майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю або за одним актом до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі ЗСУ, а також приймати рішення про необхідність проведення розслідування причин та обставин втрати або знищення, дострокового зносу, перевитрати військового майна (крім зброї) вартістю за одиницю або за одним актом до зазначеного розміру. Також документ пропонував запроваджити спрощену процедуру складання єдиного акта зі списання військового майна у разі втрати внаслідок бойових дій.

Документ відправили на підпис президенту. Однак 17 жовтня Міноборони заявило, що дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою відповідно до наказу міністра Рустема Умєрова.

Міністерство повідомило, що тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва. Заявлялося, що на списання дрона тепер потрібно буде декілька тижнів, а не від місяця до пів року, як раніше. А техніку вартістю до 1,5 мільйонів гривень зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад.