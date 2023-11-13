Київ заклав до бюджету-2024 мільярд гривень на ЗСУ, - Кличко

Міська влада знайшла можливості допомагати захисникам і в наступному році, попри те, що парламент вилучив з місцевих бюджетів військовий ПДФО. Зокрема, на програму «Захисник Києва» в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Київ підготував проєкт бюджету столиці на наступний рік. При тому, що парламент фактично позбавив столицю та інші міста й селища можливості допомагати ЗСУ, забравши військовий ПДФО, Київ продовжить підтримувати наших захисників. У 2024 році столиця спрямує ще мільярд гривень за програмою «Захисник Києва» на підтримку наших воїнів. А також продовжить залучати допомогу від наших партнерів, щоб передавати на фронт найнеобхідніше», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва запевнив, що, попри скорочені фінансові можливості, столиця й надалі допомагатиме військовим підрозділам, які будуть звертатися по допомогу.

«Громади й так сплачували в Держбюджет 40% ПДФО, а столиця - 60%. Тепер же у громад заберуть ще більше коштів. Про які навряд чи побачимо детальні звіти від центральної влади - куди саме вони пішли. Але ми продовжимо, в умовах обмежених можливостей допомагати ЗСУ, військовим підрозділам, які до нас звертаються», - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році Київ передбачив понад 6,2 мільярда гривень на підтримку ЗСУ.

Також повідомлялося, що 10 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету заднім числом, з 1 жовтня поточного року.