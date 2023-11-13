Учора понад десяток окупантів здалися у полон на Таврійському напрямку

Минулої доби на Таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 576 артобстрілів.

Понад десяток окупантів вчора здалися в полон, повідомив у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Збройні сили тримають оборону на Авдіївському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 847 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 455 осіб.

Знищено 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистеми, 3 БпЛА. Також знищено 2 склади боєприпасів. Ще 7 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби Сили оборони знищили близько 800 окупантів, п'ять танків та 10 артилерійських систем ворога. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила на війні проти України близько 312 550 осіб.