Окупанти обстріляли з артилерії громаду на Миколаївщині

Загиблих та поранених немає.

Цієї ночі російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області.

Про це повідомляє у Facebook Миколаївська ОВА.

“Вчора, о 23:03, 23:51 та сьогодні вночі, 13 листопада, о 00:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селу Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади”, – йдеться у повідомленні.

У неділю о 08:46 також був зафіксований ворожий артилерійський обстріл по місту Очаків Очаківської громади. Скрізь минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 12 листопада російські окупанти атакували Миколаївську область двома ракетами типу Х-59, одночасно застосувавши балістичні ракети "Іскандер-М". Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет. Друга ракета і "Іскандер" влучили по відкритій території області.