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Ворог обстріляв дві громади Дніпропетровщини, без жертв

Наслідки ворожих атак з’ясовуються.

Ворог обстріляв дві громади Дніпропетровщини, без жертв
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

З вечора неділі російські військові двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, з важкої артилерії ворог бив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустив понад півдесятка снарядів.

Наслідки атаки з’ясовуються. Люди не постраждали. В решті районів Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.

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Нагадаємо, впродовж минулої доби ворог бив по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та атакував дронами-камікадзе. Під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджено дах п’ятиповерхового багатоквартирного будинку, чотири приватних будинки, дві господарські споруди та лінію електропередачі. Минулося без постраждалих.

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