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Через негоду знеструмлено 210 населених пунктів у восьми областях, - ДСНС

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Через негоду знеструмлено 210 населених пунктів у восьми областях, - ДСНС
Фото: ДСНС

Унаслідок погіршення погодних умов станом на вечір неділі знеструмлено 210 населених пунктів у 8 областях України, .

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 210 населених пунктів у 8 областях", - ідеться в повідомленні.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Фото: ДСНС

Станом на 19:00 рятувальники 47 разів залучалися для ліквідації наслідків негоди в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій, Чернігівській, Одеській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях.

Понад 200 рятувальників і 50 одиниць техніки ДСНС протягом доби розпиляли і прибрали 47 повалених дерев, відбуксирували 6 транспортних засобів, відкачали 1 тис. 835 м кубометрів води.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, На Київщині через негоду без електропостачання залишилися майже вісім тисяч будинків.

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