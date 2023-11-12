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На окупованому Запоріжжі росіяни використовують мирних жителів як живий щит, – Федоров

Деякі села ворог перетворив на резервацію.

На окупованому Запоріжжі росіяни використовують мирних жителів як живий щит, – Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

Росіяни проводять облави на окупованому півдні України та використовують українців як живий щит.

Про це повідомляє у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, в окупованому Токмаку російські військові проводять "поквартирні обходи" та селяться в багатоповерхівках. У Бердянському районі окупанти також підселяються у будинки місцевих мешканців. Таким чином росіяни прикриваються мирними жителями як живим щитом.

Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію – заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди.

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Нагадаємо, російська окупаційна адміністрація у Запорізькій області підозрює неповнолітнього мешканця у підготовці теракту. У будинку хлопця знайшли боєприпаси. Їх залишили росіяни, що проживали у цьому будинку раніше.

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