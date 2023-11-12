The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
The Washington Post: атаку на “Північні потоки” координував український полковник ССО Роман Червінський
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
У частині Києва кілька днів не буде гарячої води та опалення
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
В Росії горить пороховий завод у Тамбовській області, - соцмережі
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Бюджет-2024: гроші на оборону, марафон і серіали
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Хвилинка неспокою
Хвилинка неспокою
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
У Києві та області пролунали вибухи (оновлено)
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

За півтора роки роботи UNITED24 вдалося зібрати 490 млн доларів, – Зеленський

До ініціативи долучаються нові амбасадори та компанії.

За півтора роки роботи UNITED24 вдалося зібрати 490 млн доларів, – Зеленський
Фото: Facebook/U24

За півтора роки роботи фандрейзингової платформи UNITED24 вдалося зібрати понад 490 млн доларів.

Про це заявив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Фандрейзинговій платформі UNITED24 вже півтора року. Зібрано понад 490 млн доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії", – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що платформа працює "щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей".

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, у травні Зеленський відкрив у Києві саміт до річниці створення фандрайзингової платформи UNITED24 – The Power of Unity. 

5 травня 2022 року президент оголосив про запуск платформи онлайн-збору коштів для допомоги Україні UNITED24. Проєкти поділили на три частини: оборона і розмінування, медична допомога та відбудова України. За рік 110 країн стали учасниками проєктів. 15 світових зірок стали амбасадорами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies