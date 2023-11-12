За півтора роки роботи UNITED24 вдалося зібрати 490 млн доларів, – Зеленський

До ініціативи долучаються нові амбасадори та компанії.

За півтора роки роботи фандрейзингової платформи UNITED24 вдалося зібрати понад 490 млн доларів.

Про це заявив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Фандрейзинговій платформі UNITED24 вже півтора року. Зібрано понад 490 млн доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії", – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що платформа працює "щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей".

Нагадаємо, у травні Зеленський відкрив у Києві саміт до річниці створення фандрайзингової платформи UNITED24 – The Power of Unity.

5 травня 2022 року президент оголосив про запуск платформи онлайн-збору коштів для допомоги Україні UNITED24. Проєкти поділили на три частини: оборона і розмінування, медична допомога та відбудова України. За рік 110 країн стали учасниками проєктів. 15 світових зірок стали амбасадорами.