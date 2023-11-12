Сирський відвідав бойові частини на Бахмутському та Лиманському напрямках

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це командувач розповів у Telegram.

Генерал-полковник Сирський обговорив варіанти подальших дій, способи підвищення ефективності бойового застосування наших військ.

"Перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. В ході роботи було визначено конкретні завдання щодо підвищення якості навчання", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагається вести штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області.